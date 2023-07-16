Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kore’de sel felaketi: İlk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti /16 Temmuz 2023 17:35

Güney Kore’de sel felaketi: İlk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de yaşanan sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Güney Kore’de sağanak yağış sonucu sel medyana geldi.

Ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkileyen selin yanı sıra toprak kaymaları ve sele bağlı altyapı sorunları da yaşandı.


Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

Güney Kore’de sular altında kalan bir tünelden 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin cumartesi gecesi su altında kaldığı belirtildi. 

Dakikalar içinde tamamen dolduğu belirtilen tünelde bir otobüs dahil 15 civarında araç mahsur kaldı.

Böylece son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı en az 35 oldu.

Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için aralarında dalgıçlarında bulunduğu yaklaşık 400 kişilik kurtarma ekibinin çalışmaları sürdürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. 

Balçık ve çamur nedeniyle yoğunlaşan suyun tamamen tahliye edilmesinin 4-5 saati bulabileceği aktarıldı.

Tünelden 9 kişi canlı olarak çıkarılırken aile ve yakınların verdiği bilgilere göre 11 kişinin daha kayıp olduğuna inanılıyor.

Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu. 

9 Temmuz’dan beri süren yağışlar nedeniyle 6 binden fazla kişi tahliye edilirken 27 binden fazla ev elektriksiz kaldı.





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