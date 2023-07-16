Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı

Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde edilen verilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısının baz alındığı listede ülke pasaportlarının sıralaması belli oldu.
20. BREZİLYA VE ANDORA:Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169
19. ARJANTİN VE SAN MARINO: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170
18. HONG KONG. Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171
17. ŞİLİ VE HIRVATİSTAN: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175
16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176
15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178
14. GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179
13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180
12. ESTONYA VE İZLANDA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182
11. SLOVENYA VE LETONYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183
10. LİTVANYA VE SLOVAKYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184
9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185
8. KANADA, YUNANİSTAN, POLONYA, MACARİSTAN: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186
7. AVUSTRALYA, MALTA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187
6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188
5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA CUMHURİYETİ, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189
4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190
3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191
2. JAPONYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192
1. SİNGAPUR: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194