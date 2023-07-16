Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı /16 Temmuz 2023 19:38

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya koyan Henley Pasaport Endeksi’ni yayınladı.

SHABER3.COM

Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer aldı.

Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde edilen verilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısının baz alındığı listede ülke pasaportlarının sıralaması belli oldu.



20. BREZİLYA VE ANDORA:Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169
19. ARJANTİN VE SAN MARINO: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170
18. HONG KONG. Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171
17. ŞİLİ VE HIRVATİSTAN: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175
16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176

15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178
14. GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179

13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180

12. ESTONYA VE İZLANDA:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182


11. SLOVENYA VE LETONYA:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183


10. LİTVANYA VE SLOVAKYA:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184

9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185

8. KANADA, YUNANİSTAN, POLONYA, MACARİSTAN:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186

7. AVUSTRALYA, MALTA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187


6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188

5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA CUMHURİYETİ, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189

4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190

3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA:  Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191

2. JAPONYA: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192

1. SİNGAPUR: Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194
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