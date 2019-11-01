Romanyalı öğrencilerden Astronomi olimpiyatlarında büyük başarı









Piatra Neamt kentinde 18-26 Ekim tarihlerinde 24. kez düzenlenen yarışmaya, 21 ülkeden 120 öğrenci katıldı. Öğrenciler, küçükler (junior) ve büyükler (senior) kategorilerinde ter döktü. Romanya, yarışmaya junior kategorisinde 3, senior kategorisinde 4 öğrenciyle iştirak etti.













Bir hafta süren deneme ve sınavlar sonunda, Romanya takımının bütün üyeleri madalya sevinci yaşadı. Lumina okulları bünyesindeki Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi öğrencisi George Cristian Ardeleanu ile Galati devlet okulundan Daria Teodora Harabor kazandıkları altın madalyayla Romanya’nın göğsünü kabarttı. Takımdaki 4 öğrenci gümüş madalya alırken, bir öğrenci bronz madalya elde etti.





Gümüş madalya kazanan Adrian Marian Tiripa’ya, denemelerde aldığı en iyi sonuç nedeniyle özel diploma verildi.