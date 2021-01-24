Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo-Messi'den Suudi Arabistan'a hayır /24 Ocak 2021 10:46

Ronaldo-Messi'den Suudi Arabistan'a hayır

Telegraph’ta yer alan haberde, iki yıldız oyuncunun da Suudi Arabistan’dan gelen teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Suudi Arabistan’dan gelen reklam ve sponsorluk teklifini reddetti.

Telegraph’ta yer alan haberde, iki yıldız oyuncunun da Suudi Arabistan’dan gelen teklife sıcak bakmadığı ifade edildi. Haberde yer alan bilgilere göre Suudi Arabistan’dan bir turizm şirketinin her iki oyuncuya da yıllık 6 milyon euro teklif ettiği ve ülkenin politik imajını Ronaldo ve Messi ile düzeltmek istediği ifade edildi. Suudi Arabistan’ın gelecek ay başlayacak ‘’ Suudi Arabistan’ı ziyaret edin. ‘’ kampanyası kapsamında her iki oyuncuyu reklam filminde oynatmak istediği ve ülkeye getirerek uluslararası turizm merkezi oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Her iki oyuncunun menajerleri konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken haberde, anlaşmanın kabul edilmesi halinde oyuncuların Suudi Arabistan’ın insan hakları konusunda yapmış olduğu ihlalleri kabul edeceği düşüncesinden dolayı teklifin reddedildiği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde İspanya Süper Kupası değiştirilmiş formatıyla Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid’in yer aldığı dört takımlı bir organizasyon olarak oynanmıştı. Benzer bir şekilde Suudi Arabistan’ın spora yaptığı yatırımlar kapsamında Formula 1’de yeni sezonda bir yarışa ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.
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