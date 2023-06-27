Rossmann’a 20 milyon Euro ceza

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi kararına neden olay önceki yıllara dayanıyor. Federal Kartel Dairesi 2015’te, kavrulmuş kahve dağıtımında ortak fiyat belirleme amacıyla anlaşma yaptığı gerekçesiyle Rossmann’a 5.25 milyon Euro para cezası vermişti. Rossmann’ın 2004-2008 yılları arasında bir kahve kavurma şirketi ve çeşitli perakendecilerle özellikle filtre kahve satış fiyatları üzerinde gizli anlaşma yaptıkları iddia edildi. Ancak şirket, Federal Kartel Ofisi’nin kararına karşı dava açmıştı. Takip eden yargılamalarda Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi 2018 yılında cezayı 30 milyon Euro’ya çıkardı. Ancak şirketin itirazı üzerine yıllarca süren bir hukuk mücadelesi başladı.





PARA CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Federal Yüksek Mahkeme’nin bir kararı nedeniyle Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülmesi gereken yeni ana duruşmada, taraflar arasında bir anlaşmaya varıldı ve böylece mahkeme yeni kararında 20 milyon Euro’luk para cezasına hükmetti. Mahkeme sadece 12 yıldan fazla süren davanın süresini değil aynı zamanda Dirk Rossmann GmbH’nin kartelin arkasındaki itici güç olmadığı gerçeğini de dikkate aldığını açıkladı. Kartele dahil olan diğer ticaret şirketleriyle kıyaslandığında Rossmann’ın Almanya pazarında nihai tüketicilere kahve satışında da sadece küçük bir öneme sahip olduğu belirtildi. Bu nedenle para cezası düşürüldü. Ancak Düsseldorf Savcılığı, Federal Kartel Dairesi ve Rossmann’ın karara karşı Federal Mahkeme’de itiraz hakkı bulunuyor.