Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Gazprom’un eski yan kuruluşunu kamulaştırdı /27 Haziran 2023 11:02

Almanya Gazprom’un eski yan kuruluşunu kamulaştırdı

Alman hükümeti, Rus doğalgaz devi Gazprom’un Almanya’daki eski yan kuruluşu Securing Energy for Europe (SEFE) şirketini kamulaştırma kararı aldı. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şirketin borçları nedeniyle iflas tehdidi ile karşı karşıya olmasının Almanya’da enerji arz güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Açıklamada, “Bu tehlikenin önlenmesi ve SEFE’nin operasyonel faaliyetlerine devam edebilmesi için yapılan mülkiyet değişikliği ile şirkette istikrar sağlandı” denildi.

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RUS doğalgaz şirketi Gazprom’un Almanya’daki eski yan kuruluşu Gazprom Germania’nın yönetimine nisan ayında kayyum atanmış ve şirket SEFE adını almıştı. SEFE, enerji ithalatı, gaz sevkiyatı ve gaz depolarının işletilmesi alanlarında faaliyet gösteriyor. DW Türkçe’nin haberine göre Alman hükümeti, Moskova’nın misilleme olarak Rusya’da faaliyet gösteren Alman şirketlerine yönelik benzer bir adım atmasından duyduğu endişe nedeniyle SEFE’yi kamulaştırma konusunda geçen aylarda tereddüt etmişti. Ancak Rusya’nın ‘Kuzey Akım 1’ üzerinden doğalgaz sevkiyatını kesmesi, SEFE, Uniper veya VNG gibi gaz ithal eden şirketleri zora sokmuştu. Bu şirketler, müşterilerine gaz arzını sürdürebilmeleri için kısa sürede daha pahalıya gaz tedarik etmek zorunda kalmıştı. Bu durum, SEFE’nin milyarca Euro zarar etmesine yol açmıştı. SEFE’nin Almanya’da ‘enerji arzındaki kilit şirketlerden biri’ olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakanlığı, ilkbahardan bu yana şirketin ‘Rusya’nın tutumu ve özellikle de Rus yaptırımları nedeniyle finansal açıdan zor bir duruma düştüğünü’ belirtti. Bunun yanı sıra ‘mülkiyetin kime ait olduğu konusundaki belirsizlik nedeniyle iş ortakları ve bankaların SEFE ile iş ilişkilerini kestiklerini veya yeni sözleşmelere yanaşmadıkları’ kaydedildi. Bu durumun, ‘operasyonel faaliyetlerin sürmesinin’ yanı sıra gaz arzını tehlikeye attığı ifade edildi.
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