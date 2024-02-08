Samanyolu Haber /Politika / Rozetleri Fatih Erbakan taktı: AKP'li belediye başkanları Yeniden Refah'tan aday /08 Şubat 2024 22:26

Rozetleri Fatih Erbakan taktı: AKP'li belediye başkanları Yeniden Refah'tan aday

Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Şanlıurfa, Bursa, Elazığ ve Yozgat illerinde daha önce AKP’den belediye başkanlığı yapmış isimlerin Yeniden Refah Partisi’ne katılımları devam ediyor.

AKP'Lİ ÜÇ BAŞKAN YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN ADAY

AKP’li Samsun Ladik ve Bursa Kestel Belediye Başkanları, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu. AKP’li eski Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de Yeniden Refah Partisi’nden aday gösterildi. Ekinci ve Tanır’a rozetlerini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı.

Partinin resmi sosyal medya hesaplarından dün akşam yapılan açıklamada, "Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, AK Parti’den ayrılarak Yeniden Refah Partimize katıldılar. Başkanlarımıza rozetlerini Samsun İl Başkanımız İbrahim Yaşar ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Av. Adem Güney taktı. Başkanlarımıza baba ocağına hoşgeldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI TANITILACAK

Yeniden Refah Partisi, 10 Şubat Cumartesi Ankara Atatürk Spor Salonu’ndan yapacağı aday tanıtım toplantısında Ankara ve İstanbul adaylarını kamuoyuna duyuracak.
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