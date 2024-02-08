Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var /08 Şubat 2024 22:21

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

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İzmir'in Torbalı ilçesi Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarparken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 15 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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