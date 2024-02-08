Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ordusunda deprem: Genelkurmay başkanı görevden alındı /08 Şubat 2024 21:57

Ukrayna ordusunda deprem: Genelkurmay başkanı görevden alındı

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, anlaşmazlık yaşadıkları iddialarının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi'yi görevden aldı.

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ordunun tepesinde değişim zamanının geldiğini söyleyerek Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi'yi görevden aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrskyi yeni Genelkurmay Başkanı oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Zelenskiy, yaptığı görüntülü açıklamada, bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetimini yeni ekibin devraldığını belirterek, "Robotine ya da Avdiyivka'daki askerlerimizin Genelkurmay ile Başkomutanlık Karargahı'nın savaşla ilgili aynı vizyona sahip olmasını istiyorum" dedi.

Çeşitli kademelerdeki komutanlarla onlarca görüşme yaptığına işaret eden Zelenskiy, söz konusu komutanların hepsinin orduda üst düzey pozisyonlar için düşünüldüğünü ve Ukrayna'nın en deneyimli komutanının liderliğinde görev yapacaklarını aktardı.

Zelenskiy, "Albay General Sırskiy'i, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadım. O, Kiev savunma operasyonunu yönetmiş, başarılı savuma deneyimine sahip. O, ayrıca Harkiv'in kurtarılması operasyonu gibi taarruz operasyonlarında da başarılı bir deneyime sahip" ifadelerini kullandı.

Rusya ile yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir dizi konuda anlaşmazlık yaşadığı ifade edilen Zaluzhnyi'nin son olarak yeni bir 'askeri seferberlik' istediği ve Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Ayrıca Ukrayna hükümetinin, Zaluzhnyi'yi görevden alma kararını ABD hükümetine bildirdiği iddia edilmişti. Beyaz Saray ise bu iddia konusunda açıklama yapmamıştı.
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