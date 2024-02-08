Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu













2. Grup: Moldova, Malta, Andorra





Lig çıkacak ve düşecek diğer takımları belirlemek için ise lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle kura çekimiyle eşleştirilecek.





UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta yer aldı. Rakiplerimiz Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonunu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil etti.Grup aşaması 5-10 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025'te, final ve üçüncülük maçları ise 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, LihtenştaynÇift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B liginde gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarında son sırada yer alacak takımlar ise C Ligi'ne düşecek.A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.1 ve 2. maçlar / 5-10 Eylül 20243 ve 4. maçlar / 10-15 Ekim 20245 ve 6. maçlar / 14-19 Kasım 2024Yarı finaller / 4-5 Haziran 2025Final ve üçüncülük maçı / 8 Haziran 2025