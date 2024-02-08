İYİ Parti'ye borç şoku: Paranızı ödeyin!

Bold Medya'da yer alan habere göre Yozgatlı bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia etti.



Alacaklı esnaf, reklam çalışmalarının parasını İYİ Parti milletvekili olan Lütfullah Kayalar’dan tahsil edemediği gerekçesiyle bir pankart hazırlattı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kente geldiğini öğrenen dertli esnaf, ‘Lütfen paranızı ödeyin’ yazılı pankartı Akşener görsün diye bir binanın çatısına astı.



İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’dan parasını alamadığını öne süren esnafın astığı pankartta, “Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin” ifadeleri yer aldı.



