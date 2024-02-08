Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'ye borç şoku: Paranızı ödeyin! /08 Şubat 2024 21:28

İYİ Parti'ye borç şoku: Paranızı ödeyin!

Yozgatlı bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yaptığı reklam çalışmalarının parasını İYİ Parti milletvekili olan Lütfullah Kayalar'dan tahsil edemediği gerekçesiyle pankart hazırlattı. Dertli esnaf 'Lütfen paranızı ödeyin' yazılı pankartı kente gelen Akşener görsün diye bir binanın çatısına astı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Yozgatlı bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia etti.

Alacaklı esnaf, reklam çalışmalarının parasını İYİ Parti milletvekili olan Lütfullah Kayalar’dan tahsil edemediği gerekçesiyle bir pankart hazırlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kente geldiğini öğrenen dertli esnaf, ‘Lütfen paranızı ödeyin’ yazılı pankartı Akşener görsün diye bir binanın çatısına astı.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’dan parasını alamadığını öne süren esnafın astığı pankartta, “Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin” ifadeleri yer aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'ye borç şoku: Paranızı ödeyin! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:43:23