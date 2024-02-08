Erdoğan’dan ‘padişah’ pozları: Bakanıma buyruğumu vereceğim

Bold Medya'da yer alan habere göre deprem dönemindeki yardımları hatırlatan Erdoğan, “Kahta denince akla ne gelir, söz verdi mi sözünü yerine getirir. Yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta ikinci seçimde yüzde 81 ile bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. İnanıyorum ki yerel seçimlerde Kahta bu defa sandıkları patlatacak. Ben buna inanıyorum. Bir siyasetçi için böyle bir sevgiden daha büyük bir ödül olur mu?” dedi.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seçmene seslendi.Kahtalıların ilçeye istasyon taleplerini dile getiren Erdoğan, “İçişleri bakanıma söyledim, ulaştırma bakanım da yanımda, ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim. İstasyon sorununu inşallah halledeceğiz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. ilçemizin ayağa kalkması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Maraş depremlerinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Adıyaman en zarar gören illerimiz başında geliyordu. Kahta ilçemizde 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ağır kış şartlarına ve depremin büyüklüğüne rağmen depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Başta barınma olmak üzere acil ihtiyaçları karşılamaya sorunları çözmeye gayret ettik. İrademizi aşan sebepler nedeniyle gecikmeler olmuş olabilir. Böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Depremin birinci yıl dönümünde afet konutlarının teslimini yapmaya başladık.Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Birileri bu acı üzerinden siyaset de yapabilir ama biz böyle deprem turistlerinden olmadık. Hiçbir zaman da olmayız. 14 ve 28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla verdik. 31 Mart imtihanını da alnımızın akıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraata yoğunlaşacağımız dört yılı aşkın süre olacak. Sizden ve ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan Kahtalı kardeşlerimizden belediye başkan adaylarımıza güçlü bir destek bekliyoruz. Kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin.”