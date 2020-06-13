Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Başkanı Şahin, Halkbank yönetimine atandı /13 Haziran 2020 08:53

RTÜK Başkanı Şahin, Halkbank yönetimine atandı

Kamu bankalarının yönetim kurullarında AKP’li isimlerin sayısı giderek artıyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank’ın yönetim kuruluna atanmasının ardından tartışma yaratacak bir atama kararı daha yaşandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk Bankası yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Eski RTÜK üyesi, CHP milletvekili Ali Öztunç, bu atamanın kanuna aykırı olduğuna dikkat çekti. Öztunç, RTÜK üyelerinin başka hiçbir yerden maaş alamayacaklarını belirtti. 

Öztunç, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Güreşçi Yerlikaya'dan sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank yönetim kurulu üyeliğine atanmış. Bu kanuna aykırı bir atamadır. RTÜK üyeleri başka hiçbir yerden maaş alamazlar. AKP, freni boşalmış kamyon gibi gidiyor. Adamlarına son vurgunları yaptırıyorlar.”

Sözcü’nün haberine göre RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.
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