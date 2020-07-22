RTÜK Başkanı üç yerden maaş alıyor: Aylık tam 30 bin TL

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, RTÜK Başkanlığının yanı sıra Halkbank ve Basın İlan Kurumu'nda yöneticilik yapan Ebubekir Şahin'in 3 kurumdan toplamda 30 bin TL'ye yakın maaş aldığını ileri sürdü. KİT Komisyonu üyesi Sertel, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden aylık 9 bin 500 lira maaş alan Şahin’in buradan istifa ettikten sonra 3 bin lira daha zamla 12 bin 500 TL aylık maaşla Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını açıkladı.







Ebubekir Şahin’in başında olduğu RTÜK’ün tarafsız davranmasının mümkün olmadığını vurgulayan Sertel, “KİT üyesi ve partimizin KİT Sözcüsü olarak Halkbank Genel Müdürü’ne ekonomiden anlamayan, finans bilmeyen Ebubekir Şahin’den ve daha önce atanan Mevlüt Uysal’dan banka yönetiminde nasıl bir katkı bekliyorsunuz diye sordum. Bana cevap veremediler. Ebubekir Şahin’in ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın bankaya bir katkıları yok ancak bankanın onların bütçesine katkısı olduğu açık” diye konuştu.





CHP İzmir Milletvekili Sertel’in Halkbank KİT Alt Komisyonu toplantısında yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin yönelttiği soruya verilen yanıtta şöyle denildi:





“Bankamız 12.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeye 22 bin 500 TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeye 12 bin 530 TL, Denetim Kurulu üyelerine de 10 bin 140 TL ücret ödenmektedir.”





Ebubekir Şahin'in RTÜK Başkanlığı’ndan 15 bin TL civarında maaş aldığını söyleyen CHP'li Sertel, Halkbank yönetim kurulu üyeliğinden de 12 bin 500 TL aldığını ifade etti. Sertel, RTÜK Başkanlığı ve Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi de olan Ebubekir Şahin'in, buradan da toplantı başına 6 bin lira civarında ödeme aldığını belirtti.