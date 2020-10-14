RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası kesti

Üst Kurul, konuğun canlı yayında sarf ettiği "Ankara'nın Tabipler Odası, 'Dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece' diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, 'Tabipler Odasını kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım.' İmparatorluk mu kuruyorsun lan? Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?" şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti.







Yayında geçen argo kelime 'lan' ifadesinin şahıstan öteye geçerek, kurum ve temsil edilenlere yönelik ve küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.