Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet İBB'ye sınırlama getiriyor /14 Ekim 2020 19:16

Hükümet İBB'ye sınırlama getiriyor

Yerel seçimlerde İstanbul’u kaybeden AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gelirlerine ve belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yetkilerine yönelik getirmek istediği sınırlandırma bitmiyor.

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Yasal düzenlemelerle İBB’nin pek çok yetkisini sınırlandıran, pandemi sürecinde nakdi yardım toplanan banka hesaplarını bloke eden AKP, bu kez otopark gelirlerini belediyenin elinden almak için harekete geçti.

AKP, otopark gelirlerini büyükşehir belediyelerinden alacak yasa teklifini meclise sundu. Buna göre otopark gelirleri artık ilçe belediyelerine gidecek. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin 35-40 milyon liralık gelirinin alınmak istediğini söyledi.

Tarık Balyalı “Otopark inşaatlarından İBB ruhsat aşamasında belli bir miktar pay alır. Bu rakam İstanbul'da İSPARK gelirleri hariç yıllık 35-40 milyon TL. Şimdi bu uygulamayı, ilçelere doğru genişletiyorlar. Bu payın ilçe belediyeleri tarafından alınması gündemde” diye konuştu.

AKP’nin İBB'nin bütün gelirlerini azaltacak hamleler yaptığına dikkat çeken Balyalı, “Otopark gelirleri de önemli bir kaynak İBB için. Hem ruhsat aşamasında alınan gelirler, hem de İSPARK'ın gelirleri İBB için önemli. İBB yönetimi konuyu değerlendiriyor” dedi.

Galata Kulesi de 164 yıl sonra İBB'nin elinden alınmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.
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