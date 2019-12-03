Samanyolu Haber /Dünya / Ruhani’den Suudi Arabistan’a barış mesajı /03 Aralık 2019 21:24

Ruhani’den Suudi Arabistan’a barış mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde ve Suudi Arabistan ile ilişki kurulmasında hiçbir sorun görmediklerini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’yi kabul eden Ruhani, Yemen’deki savaş ve Suudi Arabistan-İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan’ın Suriye, Irak ve Lübnan’da yürüttüğü politikaların hiçbir kazanımı olmadığını savunan Ruhani, Riyad yönetiminin izlediği politikaları değiştirmesi temennisinde bulunarak, “İran’a göre bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde ve Suudi Arabistan ile yeniden ilişki kurulmasında hiçbir problem yoktur” ifadelerini kullandı.

Yemen krizini bölgenin önemli bir sorunu olarak nitelendiren Ruhani, devam eden savaşın bu ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ederek sadece yıkım ve ölüm getirdiğini ifade etti.

Ruhani, “Yemen’deki savaşın en kısa sürede sonlandırılması için herkes çaba göstermelidir. Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması ve bunun gölgesinde Yemen-Yemen müzakerelerinin yapılması gerekiyor. Yemen savaşı iki ülke halkı arasında kin ve düşmanlık icat etmekten başka bir sonuç vermemiştir” görüşünü dile getirdi.
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