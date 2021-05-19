Samanyolu Haber /Gündem / Ruhsar Pekcan'ın dezenfektan skandalını AKP ve MHP kapattı /19 Mayıs 2021 09:00

Ruhsar Pekcan'ın dezenfektan skandalını AKP ve MHP kapattı

CHP'nin, görevden alınan eski bakan Ruhsar Pekcan’ın ortağı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satışı için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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CHP'nin, ‘Ruhsar Pekcan’ın dezenfektan satışı araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Kendi bakanlığına dezenfektan satan, bayiliğini de danışmanına yaptıran Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan'la ilgili Meclis Araştırma Önergesi, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanmış ve TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, araştırma önergesinin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

“YOLSUZLUK İDDİASI KAPATILDI”

Tanal paylaşımında “Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın nüfuzunu kullanarak başka kamu kurumu ve kuruluşlarına da kendi firmasının ürünü satmaya çalıştığına ilişkin araştırma önergesi, Akparti ve MHP oyları ile reddedildi. Yolsuzluk iddiası kapatıldı. Aslında yüce divanlık olay… Tarihe geçti…” ifadesini kullandı.

Önergede Pekcan'ın nüfuzunu kullanarak başka kamu kurum ve kuruluşlarına da kendi firmasının ürününü satmaya çalıştığına ilişkin iddialar da yer almıştı.
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