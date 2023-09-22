Rupert Murdoch 92 yaşında emekli oldu

Murdoch çalışanlarına gönderdiği duyuruda şöyle dedi: “Şirketlerimiz benim olduğum gibi çok sağlıklı. Fırsatlarımız ticari zorluklarımızın çok ötesinde. Gelecek yıllar konusunda iyimser olmak için çok fazla nedenimiz var. Ben kesinlikle öyleyim ve olanlara katılmak için burada olmayı planlıyorum.”





Murdoch ayrıca “Mesleki hayatım boyunca her gün haberler ve fikirlerle meşgul oldum ve bu değişmeyecek” dedi.





22 yaşında başladı

22 yaşında gazeteciliğe başlayan Murdoch, Avustralya’nın Adelaide kentinde iki gazeteden yarım hisse aldı. 1973’te ABD’ye taşınarak gazete unvanlarını satın almaya başladı ve 1985’te 20th Century Fox film stüdyolarının yüzde 50’sini satın alarak 1996’da Fox TV’nin ve muhafazakar eğilimli Fox News’in kurulmasına öncülük etti.



