Samanyolu Haber /Gündem / Rupert Murdoch 92 yaşında emekli oldu /22 Eylül 2023 10:47

Rupert Murdoch 92 yaşında emekli oldu

Yarım hisseyle çıktığı yolda medya imparatorluğu kuran Rupert Murdoch, Fox News ve News Corp şirketlerinin başkanlığı görevinden istifa etti. Her iki şirketin başına oğlu Lachlan geçecek.

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Murdoch çalışanlarına gönderdiği duyuruda şöyle dedi: “Şirketlerimiz benim olduğum gibi çok sağlıklı. Fırsatlarımız ticari zorluklarımızın çok ötesinde. Gelecek yıllar konusunda iyimser olmak için çok fazla nedenimiz var. Ben kesinlikle öyleyim ve olanlara katılmak için burada olmayı planlıyorum.”

Murdoch ayrıca “Mesleki hayatım boyunca her gün haberler ve fikirlerle meşgul oldum ve bu değişmeyecek” dedi.

22 yaşında başladı
22 yaşında gazeteciliğe başlayan Murdoch, Avustralya’nın Adelaide kentinde iki gazeteden yarım hisse aldı. 1973’te ABD’ye taşınarak gazete unvanlarını satın almaya başladı ve 1985’te 20th Century Fox film stüdyolarının yüzde 50’sini satın alarak 1996’da Fox TV’nin ve muhafazakar eğilimli Fox News’in kurulmasına öncülük etti.

ABD merkezli Wall Street Journal ile İngiliz The Sun gibi medya kuruluşlarını yönetti.

Hem eski Demokrat Başkan Barack Obama hem de Cumhuriyetçi Donald Trump’la ilişkileri sayesinde ABD’deki etkisi siyasi koridorları aştı.

Dört kez evlendi. İlk üç eşinden altı çocuğu var. Dördüncü eşinden boşandıktan sonra 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova’la aşk yaşamaya başladı. Zhukova, Rus milyarder Roman Abramoviç’in eski eşi Daria Zhukova’nın annesi.


Görevi oğlu devralıyor
1971 doğumlu Lachlan Murdoch, Rupert’ın en büyük ikinci çocuğu.

Lachlan daha önce Fox ve Nova Entertainment şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı.
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