Rus büyükelçisine saldırı

RIA Novosti'nin haberine göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da Rusya Büyükelçisi saldırıya uğradı.
9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle düzenlenen tören sırasında Sovyet askerlerinin anıt mezarlığına çelenk koymaya çalışırken Büyükelçi Sergey Andreyev'e kırmızı boyalarla saldırı düzenlendi.
Göstericiler saldırı sırasında büyükelçinin etrafını kuşatarak slogan attılar. Gösterinin sona ermesinden sonra Andreyev polis eşliğinde mezarlıktan ayrıldı.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini öne sürerek göstericilerin eylemlerine son vermesini istedi.