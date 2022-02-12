Samanyolu Haber /Dünya / 'Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı' /12 Şubat 2022 12:59

'Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı'

ABD, Moskova'nın günler içinde batı komşusunu işgal etme emri verebileceğini iddia ederken Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başladığı belirtildi.

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RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Rus diplomatlar ve konsolosluk çalışanları Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya dönmeye başladı" dedi.

Kaynak, bazı Batılı ülkelerin de benzer kararlar aldığını belirterek, "Bu Moskova'nın da aynı yoldan gitmeye karar verdiğini gösteriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss ile perşembe günü yaptığı görüşmenin ardından böyle bir kararın alınabileceğinin sinyallerini vermişti.

Rusya devletine ait olan RIA ajansı, "Kaynak, Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başladığını söyledi" başlıklı haberini sitesinin manşetinden duyurdu
Associated Press'e konuşan kaynaklar, Washington'un Kiev Büyükelçiliği'ni tahliye etme kararı aldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Sullivan, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın günler içinde Ukrayna'nın işgaline başlayabileceğini ifade etti. ABD istihbaratı, başkent Kiev'e de büyük bir saldırı yapılabileceğine inanıyor.

ABD de, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının önemli bölümünü tahliyeye hazırlanıyor


ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.
ABD'de isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bugün Kiev Büyükelçiliğindeki neredeyse tüm Amerikan personelinin ayrılmaları gerekebileceğini duyurmayı planladığını söyledi.
Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, büyükelçilikteki yaklaşık 200 Amerikalının büyük çoğunluğunun ABD'nin ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir yere gönderileceğini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.
Bakanlık daha önce Kiev'deki ABD büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ayrılmaları talimatı vermişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine dün Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı verdi.
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