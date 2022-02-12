Rus Dışişleri'nden 'işgal' açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısının yürütüldüğünü kaydederek, Batı medyasının Rusya’nın Ukrayna’ya ‘saldıracağı’ iddiasını içeren asılsız haberler yaydığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısının yürütüldüğünü kaydederek, Batı medyasının Rusya’nın Ukrayna’ya ‘saldıracağı’ iddiasını içeren asılsız haberler yaydığını açıkladı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2021 sonu ile 2022 başında, dünya enformasyon alanı, ölçeğinde ve karmaşıklığında eşi görülmemiş bir medya kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Bu kampanyanın amacı, dünya topluluğunu Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığına ikna etmek" denildi.





Bakanlık ayrıca, Batı’nın askeri altyapısını Rusya sınırlarına doğru ilerlettiği, Ukrayna’ya askeri ve teknik destek sağladığı ve bu ülkeyi silahlandırdığı, askeri uzmanlarını bu ülkeye gönderdiği, geniş çaplı ve tehlikeli tatbikatlar düzenlediği yönündeki endişelerin de görmezden gelindiğini kaydetti.





Açıklamada, “Batı medyası aslında hükümetlerinin siyasi siparişini yerine getiriyor, asılsız bilgiyi koordineli biçimde yayıyor, geniş çaplı enformasyon savaşına katılıyor” ifadelerine yer verildi.





Ayrıca açıklamada, Batı medyasındaki yalan haberlerin, 'Moskova’ya karşı, Rusya'nın güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin haklı taleplerini baltalamayı ve itibarsızlaştırmayı, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik jeopolitik amellerini haklı çıkarmayı amaçlayan koordineli enformasyon saldırısının yürütüldüğünün kanıtı' olduğu kaydedildi.





Zaharova: Anglo-Saksonların savaşa ihtiyacı var





Öte yandan Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Beyaz Saray'ın histerisi her zamankinden daha açık. Anglo-Saksonların ne pahasına olursa olsun savaşa ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.





Zaharova, "Provokasyonlar, yanlış bilgilendirmeler ve tehditler, kişinin kendi problemlerini çözmede kullanmayı en çok sevdiği yöntemlerdir. Amerikan askeri-politik makinesi, insanların hayatlarını bir kez daha harcamaya hazır. Tüm dünya, militarizm ve emperyal hırsların kendisini ifşa etmesini izliyor. Ve Bloomberg öncülüğündeki propaganda ekibi tüm bunlara su taşıyor" diye ekledi.









Batı medyasının, dürüst gazetecilik standartlarına aykırı olarak 'Moskova’nın saldırgan niyete sahip olduğu tezini kamuoyuna aşılamak' amacıyla açık dezenformasyon yaydığı ve manipülasyonlara başvurduğu kaydedilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki krizin barışçıl ve diplomatik çözümüne olan bağlılığına ilişkin defalarca kez yaptığı açıklamaların görmezden gelindiği vurgulandı.