Vladimir Putin ile Joe Biden'dan yeni karar

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında, Washington'un talebi üzerinde 12 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleşeceğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında, Washington'un talebi üzerinde 12 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleşeceğini duyurdu.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirtti.





Sözcü, talebin öncesinde ABD'den yazılı bir müracaatın geldiğini de sözlerine ekledi.





Bir görüşme de Macron'la





Daha önce AFP, yarın Putin ile Macron arasında görüşme gerçekleşeceğini bildirmiş, ancak Elysee Sarayı ya da Kremlin'den doğrulama gelmemişti.









Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve yarın akşam, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Peskov, Putin'in yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi daha yapacağı bilgisini paylaştı.