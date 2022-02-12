Samanyolu Haber /Gündem / Vladimir Putin ile Joe Biden'dan yeni karar /12 Şubat 2022 00:51

Vladimir Putin ile Joe Biden'dan yeni karar

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında, Washington'un talebi üzerinde 12 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleşeceğini duyurdu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında, Washington'un talebi üzerinde 12 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleşeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirtti.

Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve yarın akşam, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü, talebin öncesinde ABD'den yazılı bir müracaatın geldiğini de sözlerine ekledi.

Bir görüşme de Macron'la

Öte yandan Peskov, Putin'in yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi daha yapacağı bilgisini paylaştı.

Daha önce AFP, yarın Putin ile Macron arasında görüşme gerçekleşeceğini bildirmiş, ancak Elysee Sarayı ya da Kremlin'den doğrulama gelmemişti.


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