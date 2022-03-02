Samanyolu Haber /Gündem / Rus enerji devleri için çalışan eski Almanya başbakanı tartışma başlattı /02 Mart 2022 13:47

Rus enerji devleri için çalışan eski Almanya başbakanı tartışma başlattı

Dünyada Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna tepkiler giderek büyürken, Almanya’nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder’in Rusya’yla bağları ülkede tartışma çıkardı . Schröder’in ekibi topluca istifa etti.

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Almanya'da 1998-2005 arasında başbakanlık koltuğunda oturan sosyal demokrat siyasetçi Gerhard Schröder'in Rusya'yla bağları, ülkede tartışma başladı

Rusya'nın Ukrayna müdahalesine rağmen Rus enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom'daki görevlerinden ayrılmayan Schröder'in sağ kollarından Albrecht Funk, geçen hafta 20 yıldır sürdürdüğü işinden istifa etti. Funk'ın yanı sıra Schröder'in iki sekreteri ve şoförü de istifa kararı aldı.

Schröder'in üyesi olduğu Alman Sosyal Demokrat Partisi de, eski başbakana Rus şirketlerle bağlarını kesme çağrısı yaptı. Schröder, geçen haftaki Rusya'nın Ukrayna müdahalesini eleştirirken Batılı ülkelerin de bazı hatalar yaptığını ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olarak tanınan Schröder, 2005'te başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Rusya'yla ilişkili birçok kurumda çeşitli görevler üstlenmişti.
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