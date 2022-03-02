Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini açıkladı.





‘GÜVENLİK TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ’





Ukrayna'da kurulacak hükümetlerin ülkedeki tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğini söyleyen Rus bakan, "Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" dedi.





‘3. DÜNYA SAVAŞI YIKICI OLUR’





"Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak" ifadesini kullanan Lavrov, Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında ise "Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu" dedi.





‘DOSTUMUZ ÇOK, İZOLE EDİLMEMİZ İMKANSIZ’





Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca "Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok" diye ekledi.





Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi ABD’nin isteğiyle ertelediğini ifade etti.





Tarafların ikinci görüşmelerinin beklendiği gibi bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil.





Rusya Devlet Başkanlığı (Kremlin) da Rus heyetinin bugün Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunu yapmaya hazır olduğunu ancak Ukrayna tarafının katılıp katılmayacağının belli olmadığını açıklamıştı.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Bizimkiler orada olacak ve akşam masaya oturmaya hazır olacak" demişti.