Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur /02 Mart 2022 13:44

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesini hedef alan yaptırımlara ilişkin ‘Çok dostumuz var, izole edilebilmemiz imkansız' değerlendirmesinde bulundu. 3. Dünya Savaşına işaret etti.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

‘GÜVENLİK TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ’

Ukrayna'da kurulacak hükümetlerin ülkedeki tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğini söyleyen Rus bakan, "Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" dedi.

‘3. DÜNYA SAVAŞI YIKICI OLUR’

"Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak" ifadesini kullanan Lavrov, Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında ise "Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu" dedi.

‘DOSTUMUZ ÇOK, İZOLE EDİLMEMİZ İMKANSIZ’

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca "Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok" diye ekledi.

Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi ABD’nin isteğiyle ertelediğini ifade etti.

Tarafların ikinci görüşmelerinin beklendiği gibi bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil.

Rusya Devlet Başkanlığı (Kremlin) da Rus heyetinin bugün Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunu yapmaya hazır olduğunu ancak Ukrayna tarafının katılıp katılmayacağının belli olmadığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Bizimkiler orada olacak ve akşam masaya oturmaya hazır olacak" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer... Sonraki Haber >>

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:08