Samanyolu Haber /Gündem / Rus İHA'sı Alman Bakan'ın peşine takıldı: Baerbock apar topar Ukrayna'yı terk etti /25 Şubat 2024 18:56

Rus İHA'sı Alman Bakan'ın peşine takıldı: Baerbock apar topar Ukrayna'yı terk etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna'nın Karadeniz'de bulunan liman kenti Mıkolayiv'a yaptığı ziyaret, güvenlik endişeleri nedeniyle yarıda kesildi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Alman basınına yaptığı açıklamasında, Almanya tarafından finansmanı sağlanan bir içme suyu arıtma tesisini ziyaret etmek için Mıkolayiv kentine giden Annalena Baerbock ve heyetinin bir Rus insansız hava aracı (İHA) tarafından takip edildiğinin tespit edilmesi üzerine ziyaretin yarıda kesildiği ve heyetin zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın, bir süre izleme yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Alman medyasındaki haberlerde de Baerbock'un bölgeden ayrılmasının ardından Mıkolayiv'de bir hava saldırısı gerçekleştiği, Alman Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyaretini sonlandırarak ülkesine döndüğü belirtildi.

Baerbock, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için dün Odessa kentine gitmişti.


Almanya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da Ukrayna'ya yönelik yeniden inşa yardımının 100 milyon avro daha artırılarak 1 milyar avroya çıkarılacağı açıklandı.

Almanya'nın ayrıca haziran ayında Berlin'de Ukrayna için bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.
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