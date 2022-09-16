Samanyolu Haber /Dünya / Rus işgalinden kurtarılan İzyum'da toplu mezar bulundu /16 Eylül 2022 09:49

Rus işgalinden kurtarılan İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna’da işgalden kurtarılan İzyum kentinde bir toplu mezarda yüzlerce ceset bulunduğu açıklandı.

SHABER3.COM

BBC’ye konuşan Harkov bölgesi polis müdür Volodimir Timoşenko, mezarda 400’den fazla ceset olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Timoşenko mezardan cesetlerin Cuma günü çıkarılmaya başlanacağını söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de bulunan toplu mezar için ‘Ruslar ayrıldıkları heryerde geride ölüm bırakıyor’ dedi.

Zelenskiy bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna lideri Çarşamba günü bu kentteki askerleri ziyaret etmişti.

Reuters’ın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, bulunan toplu mezarda 440’tan fazla ceset bulunuyor.

Harkov bölgesi emniyetinden Serhiy Bolvinov tüm cesetler üzerinde ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapılacağı söyledi.

Bolvinov bazı kişilerin hava saldırısı ve top ateşi ile öldüğünün göründüğünü de söyledi.

'B?ulunan en büyük toplu mezar'

Yetkililer bu mezarın işgalden kurtarılan bir kentteki en büyük mezar olduğunu aktarıyor.

Rusya sivillerin hedef alındığı iddiasını reddediyor.

Kentteki izlenimlerini aktaran BBC muhabiri Orla Guerin, etrafta tankların, zırhlı araçların olduğunu ama içme suyu ile elektriğin bulunmadığını aktarıyor.

Guerin, Rusların hızlı çekilmesinin izlerine kent çevresinde rastlandığını bildiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus işgalinden kurtarılan İzyum'da toplu mezar bulundu Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:00:21