Rus istihbaratında kadın personel genişletme kararı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanına gönderilen talimata göre FSB İstihbarat Akademisi'ne kadınların kabul edileceği eğitim alanları bu yıl sonuna kadar genişletilecek.





Bu kararnameye göre Rus istihbarat servisi FSB, İstihbarat Akademisi'nin kadınlara yönelik uzmanlık alanlarını genişleterek yeni personel alımı yapılacak.





Talimata ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, bilgi güvenliği alanı da dahil olmak üzere yüksek öğrenim eğitim programlarında kadınların kabul edildiği uzmanlık ve eğitim alanları listesinin gemişletileceği belirtiliyor.





Putin, bu çalışma için FSB başkanı Aleksander Bortnikov’u yetkilendirdi.

Gerekli çalışmanın 1 Haziran’a kadar tamamlanması ve raporun Putin’e sunulması gerekiyor.





Daha önce de Rusya cumhurbaşkanı, askere alınan kişilerin sınır muhafızları da dahil olmak üzere FSB'de görev yapmasına izin veren bir yasayı imzalamıştı.





Rus istihbaratının çok farklı etaplarında çok sayıda kadın personel çalıştırıldığı eskiden beri biliniyor. Özellikle İkinci dünya savaşı sonrası soğuk savaş döneminde sahada görevli kadın istihbaratçılar sık sık basın yansımıştı.