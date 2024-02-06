Samanyolu Haber /Dünya / Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un "izinsiz" yurt dışına çıkışı yasaklandı /06 Şubat 2024 11:32

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un "izinsiz" yurt dışına çıkışı yasaklandı

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, iş kanununu ihlal etmekle suçlanan Nobel ödüllü bankacı ve ekonomi profesörü Muhammed Yunus ve 3 meslektaşının, mahkeme izni olmadan yurt dışına seyahat etmesini yasaklayan karar aldı.

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Yüksek Mahkemenin kararı, Yunus hakkındaki 6 ay hapis cezasının ertelenmesi ve iş kanunu ihlali davalarında kefaletle serbest bırakılmasına hükmeden başka bir mahkemenin kararına yapılan itirazların ardından geldi.

Kararda, iş kanununu ihlal etmekle suçlanan Yunus ve diğer 3 meslektaşının, mahkeme izni olmadan yurt dışına seyahat etmesi yasaklandı.

Kar amacı gütmeyen Grameen Telecom şirketinin başkanlığını yapan 83 yaşındaki Yunus, uzun süredir vergi kaçakçılığı iddiaları dahil en az 168 davayla karşı karşıya bulunuyor.

Muhammed Yunus'a yönelik suçlamalar
"Grameen Bank"ı 1983'te kurarak bankalardan kredi alamayacak küçük girişimcilere bu imkanı sağlayan Yunus, sosyal ve ekonomik gelişmeye yönelik çabaları dolayısıyla 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yunus hakkında 2008'de bir dizi soruşturma açılmıştı.

Muhammed Yunus, 2011'de Grameen Bank'ın faaliyetlerinin incelenmesinin ardından hükümetin emeklilik düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle banka yöneticiliğinden alınmıştı.

2013'te yurt dışından edindiği telif ücretleri, konferans konuşmaları ve ödüllerin vergilerini kaçırmakla suçlanan Yunus, bunların yanı sıra "Grameen Telecom" ve "Grameen Phone" adıyla kurduğu şirketlere ilişkin de birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Ayrıca Yunus, 22 Ağustos 2023'te çalışma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkarılmıştı.

Bangladeş'te İş Mahkemesi, ocak ayında, Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'u ülkenin iş kanununu ihlal etmesi nedeniyle 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.
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