Rusya’da bir aday daha “kusurlu” bulundu









SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA











Rusya’da Mart ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde başkan Putin’in karşısında aday olarak çıkmak için gerekli imzaları toplayan muhalif aday Boris Nadejdin'in seçimlere katılımı konusunda ‘kusurlu imza’ topladığı iddia edildi.





Devlet haber ajansı Tass'ın haberine göre, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Çalışma Grubu tarafından yayınlanan tavsiye raporunda, Devlet başkanlığı seçimlerinde aday adaylarından Boris Nadejdin'in adaylık için topladığı imzaların yüzde 15'ten fazlasının kusurlu olduğunu tespit edildiği belirtildi.





Rusya yasalarına göre adaylığın tescili için kusurlu imza sayısının yüzde 5'i geçmemesi gerekiyor. Merkez Seçim Komisyonu Boris Nadejdin'in adaylığıyla ilgili son kararını 7 Şubat günü açıklayacak.





Putin muhalifi olarak da bilinen Boris Nadejdin, daha önce öldürülen muhalif Boris Nemtsov'un yakın arkadaşı olarak biliniyor.





1999 ile 2003 arasında Duma milletvekili olarak görev yapan Nadejdin, başkan seçilmesi halinde özel askeri operasyona son vermeyi ve Rus askerlerini Ukrayna'dan çekmeyi vadediyor.





Anket sonuçları





Rusya’da Mart ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde adaylar belirlenirken anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.





Yıllardır devlet başkanı olarak görev yapan ve bu seçimlere bağımsız olarak katılan Vladimir Putin, ülke genelinde yapılan tüm anketlerde en yüksek oyu alıyor. Rusya genelinde yapılan ve ‘bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?’ Sorusunun sorulduğu son anket sonuçlarına göre Putin, oyların yüzde 62,2’sini alıyor.





Putin’in karşısına çıkmaya hazırlanan tüm muhalif adayların oy oranları ise yüzde 10’un altında kalıyor. En güçlü muhalif aday Boris Nadejdin’in oy oranının seçilme oranının oldukça altında yüzde, 7,8’lerde olduğu belirtiliyor.