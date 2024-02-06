Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan’da hükümet görevden alındı /06 Şubat 2024 11:14

Kazakistan’da hükümet görevden alındı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Başbakan ve hükümeti görevden aldı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Başbakan Alikhan Smailov'u ve hükümeti görevden aldı. Eski bakanlar, yeni hükümet kurulup onaylanana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ocak 2022'den bu yana görevde olan Başbakan Alikhan Smailov’un görevleri Hükümetin birinci başkan yardımcısı olan Roman Sklyar'a devredildi.

Cumhurbaşkanının internet sitesinde yer alan kararnameye göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladı.

Buna göre, İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifası kabul edildi.
Hükümette Başbakan Birinci Yardımcısı olan Roman Sklyar, geçici olarak başbakanlık görevini üstlendi. Eski hükümet üyeleri de yenisi onaylanana kadar görevlerini sürdürecek.

Öte yandan hükümetin istifasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yarın Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının yapılması planlanıyor.

Daha önce Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın basın servisi, Kasım-Jomart Tokayev'in 7 Şubat'ta genişletilmiş bir hükümet toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti. Bakanlar kurulu toplantısında 2023 yılı sonuçları ele alınacak ve bu yılın ana görevleri görüşülecek.
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