Samanyolu Haber /Gündem / Kral 3’üncü Charles kansere yakalandı /06 Şubat 2024 11:01

Kral 3’üncü Charles kansere yakalandı

Buckingham Sarayı, Kral 3’üncü Charles’ın kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

BBC Türkçe’nin Buckingham Sarayı açıklamasından aktardığına göre Kral Charles tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

Kral’ın tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği kaydedildi.

Kemoterapi göreceği açıklanan Charles’ın bugün tedavisine başlandığı da aktarıldı. Kanserin erken teşhis edildiği de kaydedildi.

Kral’ın sözcüsü, kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı.

75 yaşındaki Kral, geçen hafta, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede bir ameliyat geçirmişti.

Charles’ın ‘spekülasyonları engellemek için’ hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.

Kral Charles, annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümünün ardından kral ilan edilmiş, 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Kilisesi’nde taç giyme töreni yapılmıştı.

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