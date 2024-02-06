Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'e casusluk soruşturmasında 7 kişi tutuklandı /06 Şubat 2024 10:58

İsrail'e casusluk soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Türkiye'de İsrail için casusluk yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcıya ifade veren 9 şüpheliden 7'si tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan şüphelilerin 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.
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