Samanyolu Haber /Dünya / Rus lider Putin'den yeni döviz talimatı /09 Mayıs 2022 23:04

Rus lider Putin'den yeni döviz talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı verdiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habre göre Rusya lideri Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı verdi, ilgili kararname, yasal belgelerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.

Kararname metninde, “Döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için kurumlar arası çalışma grubunun kurulması” ifadeleri yer aldı.

Kararnameye göre kurulacak yeni çalışma grubuna Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık edecek.

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