Valérien Ismaël ile varılan anlaşma öncesinde adı Beşiktaş ile de anılan teknik adam İbrahim Üzülmez'in yeni adresi belli oldu.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Eyüpspor, resmi açıklama yaparak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Eyüpspor, ''Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" paylaşımında bulundu.





ASBAŞKAN AÇIKLADI: 1.5 YILLIK ANLAŞMA





Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayılmasından sonra Eyüpspor, 48 yaşındaki teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

