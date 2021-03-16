Samanyolu Haber /Dünya / Rus muhalif Navalny'nin nerede tutulduğu ortaya çıktı! /16 Mart 2021 09:29

Rus muhalif Navalny'nin nerede tutulduğu ortaya çıktı!

Rusya'da muhalif isim Aleksey Navalny'nin Moskova'nın kuzeydoğusundaki Navalny bölgesinde bir hapishane kampında tutuldu bildirildi. Navalny'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus muhalifin "toplama kampı" şartları altında olduğu belirtildi.

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Navalny'nin ağzından yapılan duyuruda, "Rus hapishane sistemi beni şaşırtmayı başardı. Moskova'ya 100 kilometre mesafede böyle bir toplama kampı kurulabileceğinin mümkün olduğunu düşünmezdim," ifadeleri yer aldı.

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Navalny 17 Ocak'ta zehirlenme sonrası beş ay tedavi gördüğü Almanya'dan dönüşünde tutuklanmıştı. Geçtiğimiz hafta avukatları Kolchugino hapishanesinden transfer edildikten sonra tam yerinin bilinemediğini açıklamıştı. Pazartesi günü avukatları ile görüştürülen Navalny iyi olduğunu ve sıkı kontrolüyle ünlü IK-2 yerleşkesinde olduğunu doğruladı.

"HER YERDE KAMERA VAR"

Navalny, Almanya'da bulunduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Navalny bu kararı Kremlin'in intikam alma amacıyla çıkardığını savunurken ülkenin birçok noktasında protestoları tetiklemişti. Yeni traş edilmiş saçıyla çekildiği bir fotoğrafla yapılan paylaşımda Navalny "Her yerde kamera var, herkes izleniyor ve en ufak ihlalde rapor ediliyor. Sanırım yukarılarda biri Orwell'in 1984'ünü okudu ve hadi biz de yapalım dedi," ifadelerini kullandı.
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