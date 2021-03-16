Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın koruma polisi intihar etti: ‘Cenazeme hiçbir rütbeli gelmesin’ /16 Mart 2021 09:34

Erdoğan’ın koruma polisi intihar etti: ‘Cenazeme hiçbir rütbeli gelmesin’

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru M.A.B., personele kötü davranan amirlerini isim isim şikayet ettiği bir mektup bırakarak canına kıydı.

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru M.A.B.’nin dün sabah evinde intihar ettiği öğrenildi.

M.A.B.’nin sabah göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine kaldığı eve giden ekip arkadaşları kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girince M.A.B’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Odatv’de yer alan habere göre; evinde yaklaşık 4 aydır yalnız oturan koruma polisinin yanında silahla bulunduğu aktarılırken, M.A.B.’nin bir de mektup bıraktığı belirtildi.

28 yaşındaki M.A.B.’nin bıraktığı mektupta ise polis merkezinde baskı gördüğü satırları kaleme aldığı görüldü.

”CENAZEME HİÇBİR RÜTBELİ GELMESİN”

M.A.B’nin bulunan mektubunda şu ifadelere yer veriliyordu:

“Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbenin gelmesini istemiyorum.”

Polisin olayla ilgili soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.
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