Rus ordusundan S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya'nın Merkezi Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma birliklerinin Sibirya’nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya'nın Merkezi Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma birliklerinin Sibirya’nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı.





Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma birlikleri, tespit ettikleri simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8-11 kilometre yükseklikte imha etti.





Açıklamada, “Merkezi Askeri Bölge’ye bağlı hava savunma kuvvetlerinin tatbikatında, tespit ve hedef belirleme cihazları, mobil komuta noktaları, radar istasyonları ve S-300 Favorit uçaksavar füze sistemleri fırlatma rampalarından oluşan yaklaşık 100 askeri teçhizatın yanı sıra 300'den fazla askeri personel görev aldı” denildi.





Açıklamada ayrıca, tatbikat senaryosuna göre hava savunma birliklerinin eğitim ve muharebe görevi sırasında, keşif ve saldırı sistemlerinin faaliyetlerini gizleyen sinyal bozucuları tespit ettikleri belirtilerek, “Sibirya bölgesindeki büyük altyapı ve askeri tesisleri koruyan ‘S-300 Favorit’ hava savunma sistemi birlikleri, keşif ve tespiti yapılan simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8 ila 11 kilometre yükseklikte imha etti. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen tatbikatta radar istasyonları 600'den fazla hava aracını izledi” ifadeleri kullanıldı.



