Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun kent merkezine doğru ilerlediğini belirtti.

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda tankın başkente doğru yolda olduğu görüldü.

Tansiyonun yüksek olduğu Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu. Ukrayna askerleri kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.



Öte yandan Rusya ordusu, Ukrayna’nın birçok bölgesinde sivil yapıları hedef aldı.









Harkov’da saldırılar sonucu konutlar, idari binalar, sağlık ve eğitim kurumları kullanılamaz hale geldi. Bazı konutlarda saldırı sonrası yangın çıkarken, acil durum ekipleri alevlere müdahale etti. Harkov Belediye Meclisi'ne göre Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 48 eğitim kurumu saldırılar nedeniyle yerle bir oldu.



