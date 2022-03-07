Samanyolu Haber /Gündem / Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor /07 Mart 2022 14:42

Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, askeri konvoyun Ukrayna'nın başkenti Keiv'e ilerlediğini gösteren görüntüleri paylaştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun kent merkezine doğru ilerlediğini belirtti.

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda tankın başkente doğru yolda olduğu görüldü.

Tansiyonun yüksek olduğu Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu. Ukrayna askerleri kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.

Öte yandan Rusya ordusu, Ukrayna’nın birçok bölgesinde sivil yapıları hedef aldı.


Harkov’da saldırılar sonucu konutlar, idari binalar, sağlık ve eğitim kurumları kullanılamaz hale geldi. Bazı konutlarda saldırı sonrası yangın çıkarken, acil durum ekipleri alevlere müdahale etti. Harkov Belediye Meclisi'ne göre Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 48 eğitim kurumu saldırılar nedeniyle yerle bir oldu.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde bulunan havaalanına gerçekleştirdiği saldırıdaysa 5’i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna'nın Nikolaev kentindeki sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mikolayiv kentinde de yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı.
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