Rusya, ateşkes ilan etti: Ukrayna'dan tepki

Ukrayna: Önerilen insani koridorların rotası "kabul edilemez"

Ukrayna'nın Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Rusya'nın dört farklı şehirden önerdiği altı tahliye rotasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Sadece Mariupol ve Sumi'den önerilen tahliye rotalarının Ukrayna'nın farklı şehirlerine çıktığını; diğerlerinin Rusya ve müttefiki Belarus'a çıktığını belirten Vereshchuk, "Bu, insani koridor açmanın kabul edilemez bir yolu" dedi:

"Vatandaşlarımız Kiev'den çıkıp sonrasında Rusya Federasyonu'na götürülmek üzere Belarus'a geçmeyecek"

Vereshchuk, ABD, İngiltere ve Fransa'ya da insani koridorlar oluştururken yardımcı olma çağrısı yaptı.

Mariupol'den sivillerin tahliyesi için izin verilen yolun mayınlı olduğu ortaya çıktı





Uluslararası Kızılhaç KomitesiWnin operasyonlar direktörü Dominik Stillhart, BBC Radio 4'e verdiği röportajda, Pazar günü ikinci kez tahliye için geçici ateşkes kararı verilen yolun "mayınlı" olduğunu fark ettiklerini söyledi.





Hem Cumartesi günü ilk ateşkes kararında hem de dün ikinci geçici ateşkes ilanından kısa bir süre sonra bombardıman yeniden başladığı için tahliyeler yapılamamıştı.





Stillhart, hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla günlerdir görüştüklerini ancak bombardıman altında olan bölgelerden sivillerin çıkışını sağlayacak geçici ateşkes için detayların bir türlü teyit edilemediğini söyledi.





Stillhart'a göre anlaşmanın iki taraf için de "kesin, harekete geçilebilir ve net" olması gerekiyor ancak bu henüz sağlanamadı. Kızılhaç direktörü, bugüne kadarki uzlaşıların "prensipte" yapıldığını ve hangi rotaların ne kadar süreyle ve nasıl kullanılacağı konusundaki kafa karışıklığı sebebiyle hızlıca çöktüğünü söyledi.





Stillhart, Pazar günü bazı Kızılhaç çalışanlarının da Mariupol'de uzlaşılan rota üzerinden çıkmaya çalıştığını, ancak yolun mayınlı olduğunu fark ettiklerini söyledi:





"İşte bunun gibi sebeplerle iki tarafın tüm detaylar üzerinde net bir şekilde anlaşmış olması gerekiyor ki biz de anlaşmanın şartlarını sahada uygulayabilelim."





Rusya’nın kabul ettiği bazı insani koridorlar Belarus ve Rusya’ya açılıyor



Rusya ve Ukrayna’nın insani koridorlar oluşturmak için üçüncü kez uzlaştığı ateşkesin detayları gelmeye başladı.

Sivillerin tahliye edileceği bu koridorlar, Rusya’nın RIA Novosti haber ajansına göre Rusya ve Belarus’a açılıyor. Yani Rusya’nın saldırılarından kaçmak isteyen siviller ateşkesten faydalanmak isterse bu iki ülkeye gidebilecek.

Kiev’den açılan koridor, savaşta Rusya’nın en büyük ortağı ve topraklarından askerlerin de geçmesine izin veren Belarus’a ulaşırken Harkov’dan açılacak koridor da Rusya’ya çıkacak.

AFP’ye göre Mariupol ve Sumi’den açılacak koridorlar ise Ukrayna’nın diğer şehirlerine ve oradan talep edilirse yine Rusya’ya ulaşacak.

BBC'nin Kiev'deki muhabiri James Waterhouse da, Rusya Savunma Bakanlığı'nın dört şehirden yerel saatle sabah 9'da başlayacak olan ateşkesi duyurduğunu yazdı ve rotaların Rusya ve Belarus'a ulaştığını bildirdi. Pazar günü Vladimir Putin’i arayarak insani koridorlar açma çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu koridorların Rusya veya Belarus’a açılmasını talep ettiğine dair iddiaları yalanladı.

Fransız haber kanalı BFMTV’ye konuşan Elysee Sarayı kaynakları, “Fransa Cumhurbaşkanı, Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası Rusya’ya koridor açılmasını talep de kabul de etmemiştir. Cumhurbaşkanı, sivil nüfusun çıkmasına ve yardım ulaşmasına izin verilmesi konusunda ısrarcı olmuştur. Bu, Putin’in hikayeyi kendi açısından anlatması için, Ukraynalıları saldırgan ve kendi ülkesini herkese kaçış alanı sağlayan bir ülke olarak göstermek için bulduğu yeni bir yöntem.” açıklaması yaptı. Waterhouse, kararın Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen teleofn görüşmesi sonrası verildiğini de belirtti.











