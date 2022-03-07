Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’da bir araya gelecek /07 Mart 2022 15:00

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’da bir araya gelecek

Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için bir süredir görüşmelerini sürdüren Ankara'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla üçlü bir zirve gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli bir duyuru yaptı.



 Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba’nın Antalya’da bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceği de belirtildi.




Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

''Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz."

Çavuşoğlu, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

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