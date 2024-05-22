Samanyolu Haber /Dünya / Rus bilimadamına 'hipersonik' hapis cezası /22 Mayıs 2024 08:54

Rus bilimadamına 'hipersonik' hapis cezası

Rusya'da hipersonik alanında çalışan Rus fizikçi Anatoly Maslov, hipersonik uzmanlarına karşı son dönemde açılan davaların sonuncusunda vatana ihanetten suçlu bulundu ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Maslov'un avukatı Olga Dinze gazetecilere yaptığı açıklamada ciddi kalp sorunları olan 77 yaşındaki müvekkilinin ceza karşısında şoke olduğunu ancak hakkını savunmakta "kararlı" olduğunu ve temyize gideceğini söyledi.

Dinze, masum olduğunu savunan müvekkilini mütevazı bir yaşam süren ve hayatını Rus bilimine adamış, ülkeyi terk edip batılı bir üniversiteye katılması için yapılan çok sayıda daveti geri çevirmiş bir adam olarak tanımladı.

Dinze, Maslov'un başka bir davadaki bir sanığın yedi yıl gibi daha kısa bir ceza karşılığında müvekkili aleyhinde ifade vermesinin ardından soruşturma altına alındığını belirtti.

 Dinze'nin bahsettiği kişinin, Maslov'la aynı alanda çalışan ve geçen ay mahkum olan bilim insanı Alexander Kuranov olduğu ifade ediliyor.

Yargılanmayı bekleyen iki bilim insanı daha var

Maslov, hipersonik konusunda uzman olan ve vatana ihanetle suçlanan üç bilim insanından biri. Maslov gibi Sibirya Enstitüsü'nde çalışan hipersonik uzmanları Alexander Shiplyuk ve Valery Zvegintsev de yargılanmayı bekliyor.

Vatana ihanet ve casusluk davalarının savunması konusunda uzmanlaşan sivil toplum kuruluşu Pervy Otdel'den bir uzmana göre, adı geçen bilim insanları uluslararası bir konferansa veya araştırmaya katılırken devlet sırrı olarak kabul edilen bilgileri ifşa etmekle suçlanıyor.

Uzmanların çalıştığı Sibirya Enstitüsü, davaların Rus akademisi üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını ve bilim insanlarının işlerini yapmalarını imkansız hale getirdiğini belirtti. Enstitü, geçen yıl bir açık mektup yayınlayarak Maslov, Shiplyuk ve Zvegintsev'in masum olduklarını ve yayınladıkları veya uluslararası konferanslara sundukları bilimsel makalelerin kısıtlı bilgi içermediğinden emin olmak için incelendiğini ifade etmişti.

Adı geçen üç uzman ve benzer davalarda suçlanan diğer bazı bilim insanları, hipersonik füzelerin geliştirilmesiyle ilgili alanlarda teorik çalışmalar yürütmüşlerdi. Son teknoloji silahlar olan "ses ötesi" füzeler ses hızının 10 katına kadar yük taşıyabilme yeteneğiyle hava savunma sistemlerini delip geçebiliyor.
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