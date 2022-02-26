Rus tenisçiden Rusya-Ukrayna savaşına ilginç tepki!

Dünya sıralamasında 7. sırada yer alan Rublev, Dubai'de katıldığı turnuvanın yarı finalinde Hubert Hurkacz'a karşı ilk seti kaybetmesine karşın üstün bir performans sergiledi. Rus tenisçi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Maçın ardından eline bir kalem alan Rublev'in kameraya imza atması beklenirken, genç raket çarpıcı bir hamlede bulundu. Rublev, kalemle kameraya 'Savaşa hayır, lütfen' yazdı.



24 yaşındaki tenisçi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösteren Rus sporculardan biri olurken, sosyal medyada da kendisine büyük destek verildi.





SPOR DÜNYASINDA NELER YAŞANDI?





Spor dünyasından savaşa dair son tepki Andrey Rublev'den gelirken, geçtiğimiz günlerde de birçok sporcu ve spor adamı, yaşanan savaşa olan tepkilerini dile getirmişti.