Samanyolu Haber /Dünya / Rus uzmana göre ileride %30 ölüm oranlı yeni bir salgınla karşılaşacağız /28 Nisan 2020 10:18

Rus uzmana göre ileride %30 ölüm oranlı yeni bir salgınla karşılaşacağız

Rusya’da koronavirüs pandemisi izleme merkezinin sözcüsü Dr. Aleksandr Myasnikov, dünyanın ileri zamanda şu anda etkili olan Kovid-19 pandemisinden daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğini belirtti.

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"Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz" öngörüsünde bulunan Myasnikov, koronavirüs ile ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus doktor ayrıca şu anda koronavirüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu en tehlikeli yerin hastaneler olduğunu vurguladı.

'AŞAĞI DOĞRU HAREKET MAYIS SONLARINA DOĞRU BAŞLAR'

Doktor Myasnikov geçen çarşamba verdiği demeçte daha önce Rusya’daki salgının ulaşacağı en tepe noktası ile ilgili kendi tahminini çürüttü. Ülkelerin bulaşma vakalarında ortalama 2-3 ayda en üst noktaya ulaştığını ifade eden Myasnikov, "Bizde ise vakalar benim öngördüğüm gibi değil, neredeyse 1 ay geç başladı. Şimdiki durum, mayısta platoya ulaşacağımızı, mayıs sonlarına doğru ise aşağıya dönüş başlayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Myasnikov geçen pazartesi koronavirüs hastalığını geçirdiğini, yapılan testlerin vücudunda enfeksiyona karşı oluşan antikor varlığını gösterdiğini açıklamıştı.
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