Rus ve Ukraynalı İnsan Hakları temsilcileri Türkiye’de bir araya geliyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Rusya İnsan Hakları temsilcisi (ombudsman) Tatyana Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı ile 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek forumda bir araya geleceklerini söyledi.
İki ülke insan hakları temsilcilerinin ceza davalarında yargılanan sivillerin karşılıklı dönüşü konusunda fikir alışı verişinde bulunacakları açıklandı.
Rusya İnsan Hakları temsilcisi Tatyana Moskalkova ile görüşecek olan Ukrayna Ombudsmanı Dmitry Lubinets’de görüşmeyi doğruladı. Ukrayna Ombudsmanı ofisi, müzakerelerin ana konusunun Ukraynalı savaş esirlerinin evlerine dönüşü olacağını, tarafların sivillerin dönüşü konusunu ayrı ayrı gündeme getireceklerini söyledi.