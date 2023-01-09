Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'da 4 bin karaktere geçiş için tarih açıklandı /09 Ocak 2023 19:08

Twitter'da 4 bin karaktere geçiş için tarih açıklandı

Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweet'lerdeki 280 karakter sınırının şubat ayı başında 4 bine çıkarılacağını açıkladı.

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçen aylarda satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da radikal değişiklikler getirmeye devam ediyor.

Musk, yaptığı açıklamada, Twitter'daki 280 karakter sınırının şubat ayının başlarında 4 bine çıkarılacağını belirtti.

Twitter'da şu an için en uzun tweet 280 karakter, video uzunluğu ise 2 dakika 20 saniye ile sınırlı.

Musk, karakter sınırının yanı sıra haftaya tweet'ler arasında geçişin sağa/sola kaydırılarak yapılacağını ve yer imi düğmesinin de ekleneceğini kaydetti.

6 Kasım'da Twitter'ın yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyuran Elon Musk, geçen ay da Musk, bir kullanıcının karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtlamıştı.
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