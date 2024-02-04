Rus yolcu uçağı Tu-214, ilk uçuşunu yaptı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Tu-214 uçağı Red Wings havayollarına iade edildikten sonra ilk uçuşunu Soçi’ye yaptı. Moskova Jukovsky havaalanından kalkan 177 yolcu taşıyan Tu-214, Soçi havaalanına başarılı bir şekilde indi. Havacılık geleneğine göre uçak, su kemeriyle karşılandı.





Red Wings, Ty-214'ün şirketin amiral gemisi Superjet 100 uçağına göre neredeyse iki kat daha fazla yolcu ağırlayabildiğini ve ayrıca üstün uçuş menziline sahip olduğunu belirtiyor. 2023 yazında hükümet Tu-214 uçağının üretimini genişletmek ve modernize etmek için 41,8 milyar ruble tahsis etti.





Gelecek haftadan itibaren Tu-214 uçağının Domodedovo Havalimanı'ndan Erivan, Batum ve daha sonra Tel Aviv'e uluslararası uçuş programı gerçekleştireceği belirtildi.





RA-64518 tescilli uçak, Tupolev PJSC'nin bir kolu olan Kazan Havacılık Fabrikası tarafından inşa edilen ticari Tu-214'lerin en küçük modeli.