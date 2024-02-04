Samanyolu Haber /Dünya / Rus yolcu uçağı Tu-214, ilk uçuşunu yaptı /04 Şubat 2024 19:27

Rus yolcu uçağı Tu-214, ilk uçuşunu yaptı

Modernize edilerek yeniden tasarlanmış Rusya’nın kendi üretimi yolcu uçağı Tu-214, ilk uçuşunu Moskova’dan Soçi’ye yaptı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Tu-214 uçağı Red Wings havayollarına iade edildikten sonra ilk uçuşunu Soçi’ye yaptı. Moskova Jukovsky havaalanından kalkan 177 yolcu taşıyan Tu-214, Soçi havaalanına başarılı bir şekilde indi. Havacılık geleneğine göre uçak, su kemeriyle karşılandı.

Red Wings, Ty-214'ün şirketin amiral gemisi Superjet 100 uçağına göre neredeyse iki kat daha fazla yolcu ağırlayabildiğini ve ayrıca üstün uçuş menziline sahip olduğunu belirtiyor. 2023 yazında hükümet Tu-214 uçağının üretimini genişletmek ve modernize etmek için 41,8 milyar ruble tahsis etti.

Gelecek haftadan itibaren Tu-214 uçağının Domodedovo Havalimanı'ndan Erivan, Batum ve daha sonra Tel Aviv'e uluslararası uçuş programı gerçekleştireceği belirtildi.

RA-64518 tescilli uçak, Tupolev PJSC'nin bir kolu olan Kazan Havacılık Fabrikası tarafından inşa edilen ticari Tu-214'lerin en küçük modeli.
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