Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna İHA’larla petrol rafinerisini vurdu /04 Şubat 2024 19:24

Ukrayna İHA’larla petrol rafinerisini vurdu

Rusya’nın Volgograd şehrindeki petrol ve doğalgaz tesisleri İHA saldırısı ile vuruldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Volgograd, Belgorod ve Rostov bölgelerine Ukrayna'nın gerçekleştirdiği yedi İHA saldırının püskürtüldüğünü bildirdi. 

Dronlardan biri Volgograd petrol rafinerisine düşerek yangına neden oldu.  
Yangın söndürüldü ve olayda yaralanan olmadı. Bölge valisi Andrey Boçarov, 3 Şubat gecesi hava savunma kuvvetleri ve elektronik savaş sistemlerinin Volgograd bölgesinde İHA saldırısı girişimini püskürttüğünü, ancak Lukoil petrol rafinerisine düşen bir İHA’nın yangına neden olduğunu söyledi.

1957'de kurulan Volgograd Petrol Rafinerisi 1993 yılından bu yana Lukoil  şirketine ait. Güney Federal Bölgesi'ndeki en büyük petrol ürünleri üreticisi olan tesisin kapasitesi 14,8 milyon ton.

Ukrayna ordusu son haftalarda Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını artırdı. Önceki hedefleri St.Petersburg ve Ukrayna sınırına yakın bölgelerdi. Uzun zaman sonra ilk kez Ukrayna sınırdan bu kadar uzakta bir hedefe saldırı düzenledi.
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