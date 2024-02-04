Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Trabzon'u evinde yendi /04 Şubat 2024 21:24

Beşiktaş Trabzon'u evinde yendi

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı
42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı
62. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Umut Meraş'ın soldan kullandığı taç atışında Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy ile buluşturdu. Semih, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Trabzonspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Umut Meraş'ın kafasından seken topla sağdan ceza sahasına giren Visca, yerden ortasını yaptı. Trezeguet'nin altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada Mendy'nin ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Trezeguet'nin ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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