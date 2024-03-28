Rusya altın zengini oldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı, 2023 yılında devlet maden envanterine eklenen 168 yeni katı maden yatağından 142’sinin altın madeni olduğu belirtti.





Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2023 yılı jeolojik araştırma sonuçlarına göre ülkedeki yeni keşfedilen altın rezervlerindeki artış 700 tonun üzerinde gerçekleşti.





Bakanlık, altın rezervlerindeki artışın 2021'den 2023'e kadar olan üretim rakamlarını aştığını belirtiyor.





Rusya'da keşfedilen altının hacmi, şu anda üretimi devam eden rezervleri önemli ölçüde aştı. Böylece 2021 yılında artış 574 ton, üretim 438,37 ton olurken, 2022 yılında artış 1,38 bin tona, üretim ise 421,7 tona ulaştı. 2023 yılında ise altın rezervlerindeki artış 700 tonun üzerine çıkarken, ön verilere göre üretim 421,8 ton seviyesinde gerçekleşti.





Tabii Kaynaklar Bakanlığı ayrıca "Jeoloji: Bir Efsanenin Dirilişi" federal projesi çerçevesinde Uzak Doğu ve Sibirya'da 2030 yılına kadar önemli miktarda altın jeolojik arama çalışmasının öngörüldüğünü vurguladı.





Aynı zamanda, Doğal Kaynaklar Bakanlığı, altının jeolojik arama maliyetinin, daha az keşfedilen alanlarda ek maliyet gerektiren çalışmaların yanı sıra enflasyon nedeniyle de dahil olmak üzere son 10 yılda arttığını da ekledi. Bakanlık, "2023 yılında, altın bütçesinin ilk aşamalarında jeolojik araştırmalara yönelik devlet finansmanı 2,861 milyar ruble olarak gerçekleşti. 2024'te ise yaklaşık 2,5 milyar ruble" dedi.

Daha önce Tabii Kaynaklar Bakanı Aleksander Kozlov, 2020'den bu yana altın rezervlerindeki artışın neredeyse 4 bin tona ulaştığını, aynı dönemde üretimin ise 1,7 bin tonu aştığını bildirdi.





Bu haftanın başlarında, Federal Toprak Kullanımı Ajansı (Rosnedra) başkanı danışmanı Dmitry Oleynik, Rusya Federasyonu'nun nadir toprak metal rezervlerinde dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi. Bu tür madenlerin hacimlerinin 28,7 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.